Saint Vincent ve Grenadinler'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Saint Vincent ve Grenadinler'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Saint Vincent ve Grenadinler, Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen ada ülkesidir.

Saint Vincent ve Grenadinler'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Saint Vincent ve Grenadinler 109000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 194. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000014 olduğu görülmektedir.

Saint Vincent ve Grenadinler'in Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Saint Vincent ve Grenadinler'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Saint Vincent ve Grenadinler'in yüz ölçümü 390 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Saint Vincent ve Grenadinler'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 389 km²

Saint Vincent ve Grenadinler'in Haritadaki Yeri / Konumu