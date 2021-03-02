TÜİK'in yeni başkanı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. Yeni Başkan Sait Erdal Dinçer'in özgeçmişi merak konusu oldu. İşte TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer biyografisi, hayatı...

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okudu. Ardından aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yapan Dinçer, doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

TÜİK BAŞKANI PROF. DR. SAİT ERDAL DİNÇER BİYOGRAFİSİ, ÖZGEÇMİŞİ

Akademik kariyerini 2005'den beri Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde sürdüren Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Türkiye ekonomisinin 2000 sonrası dönemine yönelik de çalışmaları olan Dinçer'in, 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Dinçer, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük yaptı. Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer çok sayıda Doktora ve Y. Lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini de gerçekleştirdi.