Karadeniz'de adeta bir kahraman olan Sait Uçar'ın ölüm haberi sevenlerini şaşkına uğrattı. Kendi tarzını kabul ettirerek, sevenlerinin gönlünde her zaman yer alan şarkıcının hayatı ve neden öldüğü merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Sait Uçar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

SAİT UÇAR KİMDİR, NEREL? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon Maçka-Hamsiköy'de doğan Sait Uçar, Müzisyen, şarkıcı, kemençe sanatçısıydı. İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy İlköğretim okulunda tamamladı. Öğrenimine Trabzon Ticaret Lisesinde devam etti.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Radyosunda devam eden Uçar, daha sonra TRT'nin açmış olduğu ses ve saz sınavına katıldı. İlk albümü "TÜTMEZDİ BACALARI" 1980 yılında Harika Müzik Yapım’dan çıkardı. SAİT UÇAR'ın Kemençeye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanmaktadır.

26 albümünde sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan SAİT UÇAR, İlk bestesini ortaokul yıllarında yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir.

YALANCI Albümünün ilk klibini ''Bir Sağdan Bir Soldan '' parçasına ünlü yönetmen Serdar SEKİ tarafından çekmiştir.

Aynı zaman da bu klipte kendisine Dünya'ca ünlü kemençe sanatçıları’ndan biri olan Yunan asıllı İLLEKTRA eşlik etmiştir.

Yaklaşık 25 yıldır profesyonel olarak müzikle iç içe olan KARADENİZ müziğinin usta ismi SAİT UÇAR'ın her çıkardığı albümü yüzbinler sattı.

Karadenizde adeta bir kahraman olan Sait UÇAR kendi tarzını kabul ettirerek, sevenlerinin gönlünde her zaman yer almıştır. İsmail TÜRÜT’ün birçok albümünde imzası olan sanatçı, daha sonra Davut GÜLOĞLU, Hülya POLAT, Fadime, BİZİM GÖNÜL ve daha birçok Karadenizli sanatçının albümünde besteleriyle de yer almıştır. En çok traj yakalayan ''Davalı" ve "Madur Mudur" adlı albümü oldu. Bugüne kadar ilk defa Karadenizli bir sanatçı roman havasıyla kemençeyi bir araya getirdi.

Evli ve iki çocuk olan Sait UÇAR’ın çocuklarımın ikisi de kemençe ustasıdır, ayrıca büyük oğlu konservatuarda okumaktadır.

Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar’ın ölüm haberini Menejeri Naz Özcan verdi.

Sait Uçar’ın Menejeri Naz Özcan tarafından yapılan açıklamada; "Sanatım Çınar’ımız canımız Sait uçarı kayıp ettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin’’ ifadeleri kullanıldı.

ALBÜMLERİ

Almanya Paraları,

Askere Gidişin,

Ben Köyümü Özledim Yaprak Gibi Açarım

Ben Köyümü Özledim,

Benim İlacım Yayla,

Davacıyım Yıllara,

Düşme El Ocağına

Elimde Değil Gülmek,

Evi Yakan Başkası,

İlacım Var Ellerde,

Kadırga Geceleri,

Kar Yağar İnce İnce / Davacıyım Yıllara

Keyvan

Kuku / Armut Dalını Budarım

Madur mudur,

Rüyalarım Çok Acı,

Sanan

Sordum Seni Yollara

Tubaların Tubası,

Tuğba

Tütmezdi Bacalar

Vurun Benim Sevdamı,

Yalancı,

Yeşimim

Yorgunum

POPÜLER ŞARKILARI

Ağasar

Ah Yayla

Apolas Lermi

Arpalık

Ayışığı

Bir Sağa Bir Sola

Bir Varmış Bir Yokmuş

Çınar

Davacıyım Yıllara

Garau

Gelin

Giresun

Gözü Elde Olana

Kız Horonu

Kızların Sürüsüyle

Koyun Suyu Bardağa

Kriz

Nerede

Padişah

Rizede Bir Pazar Var

Sait Uçar & Apolas Lermi - Kirpiklerin Ok Olur (Otantik/Akustik)

Salıncak

Sanane

Sevda Ettim Küçücük

Sevda Kötü Hastalık

Sevdam Karadeniz

Sisli Köse Dağı

Trabzonspor

Yalancı

Yıldızlar Aya Yakın

Yol Havası

Zigana Dumanı