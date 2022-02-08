Sait Uçar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?
Hayatını kaybettiği öğrenilen, Karadeniz'in sevilen şarkıcısı Sait Uçar'ın kim olduğu ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki Sait Uçar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?
Karadeniz'de adeta bir kahraman olan Sait Uçar'ın ölüm haberi sevenlerini şaşkına uğrattı. Kendi tarzını kabul ettirerek, sevenlerinin gönlünde her zaman yer alan şarkıcının hayatı ve neden öldüğü merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Sait Uçar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...
SAİT UÇAR KİMDİR, NEREL? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon Maçka-Hamsiköy'de doğan Sait Uçar, Müzisyen, şarkıcı, kemençe sanatçısıydı. İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy İlköğretim okulunda tamamladı. Öğrenimine Trabzon Ticaret Lisesinde devam etti.
Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Radyosunda devam eden Uçar, daha sonra TRT'nin açmış olduğu ses ve saz sınavına katıldı. İlk albümü "TÜTMEZDİ BACALARI" 1980 yılında Harika Müzik Yapım’dan çıkardı. SAİT UÇAR'ın Kemençeye olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanmaktadır.
26 albümünde sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan SAİT UÇAR, İlk bestesini ortaokul yıllarında yaparak dikkatleri üzerine çekmiştir.
YALANCI Albümünün ilk klibini ''Bir Sağdan Bir Soldan '' parçasına ünlü yönetmen Serdar SEKİ tarafından çekmiştir.
Aynı zaman da bu klipte kendisine Dünya'ca ünlü kemençe sanatçıları’ndan biri olan Yunan asıllı İLLEKTRA eşlik etmiştir.
Yaklaşık 25 yıldır profesyonel olarak müzikle iç içe olan KARADENİZ müziğinin usta ismi SAİT UÇAR'ın her çıkardığı albümü yüzbinler sattı.
Karadenizde adeta bir kahraman olan Sait UÇAR kendi tarzını kabul ettirerek, sevenlerinin gönlünde her zaman yer almıştır. İsmail TÜRÜT’ün birçok albümünde imzası olan sanatçı, daha sonra Davut GÜLOĞLU, Hülya POLAT, Fadime, BİZİM GÖNÜL ve daha birçok Karadenizli sanatçının albümünde besteleriyle de yer almıştır. En çok traj yakalayan ''Davalı" ve "Madur Mudur" adlı albümü oldu. Bugüne kadar ilk defa Karadenizli bir sanatçı roman havasıyla kemençeyi bir araya getirdi.
Evli ve iki çocuk olan Sait UÇAR’ın çocuklarımın ikisi de kemençe ustasıdır, ayrıca büyük oğlu konservatuarda okumaktadır.
Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar’ın ölüm haberini Menejeri Naz Özcan verdi.
Sait Uçar’ın Menejeri Naz Özcan tarafından yapılan açıklamada; "Sanatım Çınar’ımız canımız Sait uçarı kayıp ettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin’’ ifadeleri kullanıldı.
ALBÜMLERİ
Almanya Paraları,
Askere Gidişin,
Ben Köyümü Özledim Yaprak Gibi Açarım
Ben Köyümü Özledim,
Benim İlacım Yayla,
Davacıyım Yıllara,
Düşme El Ocağına
Elimde Değil Gülmek,
Evi Yakan Başkası,
İlacım Var Ellerde,
Kadırga Geceleri,
Kar Yağar İnce İnce / Davacıyım Yıllara
Keyvan
Kuku / Armut Dalını Budarım
Madur mudur,
Rüyalarım Çok Acı,
Sanan
Sordum Seni Yollara
Tubaların Tubası,
Tuğba
Tütmezdi Bacalar
Vurun Benim Sevdamı,
Yalancı,
Yeşimim
Yorgunum
POPÜLER ŞARKILARI
Ağasar
Ah Yayla
Apolas Lermi
Arpalık
Ayışığı
Bir Sağa Bir Sola
Bir Varmış Bir Yokmuş
Çınar
Davacıyım Yıllara
Garau
Gelin
Giresun
Gözü Elde Olana
Kız Horonu
Kızların Sürüsüyle
Koyun Suyu Bardağa
Kriz
Nerede
Padişah
Rizede Bir Pazar Var
Sait Uçar & Apolas Lermi - Kirpiklerin Ok Olur (Otantik/Akustik)
Salıncak
Sanane
Sevda Ettim Küçücük
Sevda Kötü Hastalık
Sevdam Karadeniz
Sisli Köse Dağı
Yalancı
Yıldızlar Aya Yakın
Yol Havası
Zigana Dumanı