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  3. Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

Sakar Şakir filmi konusu nedir? Oyuncuları kimdir? sorusu Google'da trend aramalarda yer alıyor. Kemal Sunal'ın kült filmleri arasında yer alan Sakar Şakir filmi bu akşam Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Natuk Baytan’ın yaptığı Sakar Şakir filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir filmi oyuncuları kimdir? soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir bu akşam bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Peki Kemal Sunal'ın ve bir çok ünlü ismin yer aldığı Sakar Şakir filmi kaç yılında nerede çekildi? Efsane film ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU

Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı 1977 yapımı “Sakar Şakir” Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Şakir sakarlığı ile çevresinde nam salmış bir adamdır. Kayseri’de yaşayan Şakir’in hayatı, İstanbul’dan aldığı bir telgrafla bambaşka bir hal alır. Şakir’in İstanbul’da yaşayan amcası ölüm döşeğindedir ve ölmeden önce mirasını bırakacağı yeğenini görmek ister. Amcasının son anlarında yanında olmak isteyen Şakir, soluğu İstanbul’da alır. Ancak o henüz yoldayken amcası hayatını kaybeder. Mirasın büyük kısmının Şakir’e kaldığı öğrenen akrabaları ise, mirası onunla paylaşmak istememektedir. Tüm mirası ele geçirmek isteyen Şakir’in akrabaları, onu ortadan kaldırmanın yolunu arar. Mirasın elinden alınması için kendisini türlü oyunların içinde bulan Şakir, sakarlığı sayesinde hepsinden kurtulmayı başarır.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI

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Kemal Sunal

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 Adile Naşit Ali Şen

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 Ünal Gürel

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 Macit Flordun

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

Necdet Yakın

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

 Atilla Ergün

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

 Kamer Sadık

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

 Hakkı Kıvanç

Sakar Şakir oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu

SAKAR ŞAKİR KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ? NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Sakar Şakir filmi 1977 yılında İstanbul Yeşilköy'de çekildi.

SAKAR ŞAKİR MÜZİĞİ

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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