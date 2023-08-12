Sakarya Adapazarı'nda otomobil takla attı! Sürücü aracın bırakıp kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilen kazada, araç içerisinde bulunan bir kadın ise yaralandı.

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Sakarya Adapazarı'nda otomobil takla attı! Sürücü aracın bırakıp kaçtı

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Camii istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 EET 22 plakalı Fiat marka otomobil, Tarık Vural Ertürk 34 GIS 177 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan ve ağaca çarpan 42 EET 22 plakalı otomobil ters döndü. Takla atan aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan kadını, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anını anlattı

Kazaya karışan 34 GIS 177 plakalı otomobil sürücüsü Tarık Vural Ertürk ise olay anını anlattı. Ertürk, "Ben yan yoldan bu caddeye girdim. Yaklaşık 40-50 metre ilerledikten sonra, arkamdan hızla gelen araba önce benim aracımın iki kapsının ortasına vurdu daha sonrasında savruldu, orta refüje vurmamak için tekrar benim üzerime doğru gelmeye başlayınca ben kendimi iki ağacın arasına attım. Diğer otomobil ağaca vurdu, araba takla attı. Arabada bir kadın bir de erkek vardı. Kadını ambulans götürdü, bilinci yarı kapalıydı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı, burada görgü şahitleri de mevcut. Kaçan şoför 30, diğer yaralanan kadın ise 25-26 yaşlarındaydı. Çok şükür bende bir yara yok" dedi.

Sakarya Adapazarı'nda otomobil takla attı! Sürücü aracın bırakıp kaçtı

Sakarya Adapazarı'nda otomobil takla attı! Sürücü aracın bırakıp kaçtı

Sakarya Adapazarı'nda otomobil takla attı! Sürücü aracın bırakıp kaçtı

Sakarya Adapazarı'nda otomobil takla attı! Sürücü aracın bırakıp kaçtı

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