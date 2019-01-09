Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açılıyor

SAKARYA/ZONGULDAK/DÜZCE/BOLU (AA) - Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 114 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı anımsatıldı.

Ekiplerin çalışması neticesinde 48 yerleşim alanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Kocaali'de 4, Akyazı'da 2, Pamukova'da 1, Karasu'da 2 ve Geyve'de 5 olmak üzere kırsal kesimdeki 14 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamadığı kaydedildi.

Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentte etkisini arttıran kar nedeniyle merkez ilçede 25, Kilimli'de 4, Kozlu'da 25, Çaycuma'da 3, Ereğli'de 35 olmak üzere 92 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 47 köy yolunda ulaşımın sağlanır hale geldiği ve ekiplerin merkez ilçede 12, Kozlu'da 13, Ereğli'de ise 20 olmak üzere 45 köy yolunu açma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

- Düzce

Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 52 köy yolundan 16'sı İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapalı bulunan 36 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

- Bolu

Bolu'nun Gerede ilçesinde ulaşım sağlanamayan 3 köy yolu ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı.