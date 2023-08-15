Sakarya Geyve'de iğrenç olay! 13 yaşındaki kız çocuğu, 3 erkek çocuğun cinsel saldırısına uğradı! Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 yaşında kız çocuğu, yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 çocuğun cinsel tacizine uğradı. Mide bulandıran olayda, 14 yaşındaki iki çocuk cinsel taciz iddiası ile tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.