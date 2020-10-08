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Sakarya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından Sakarya merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınırken firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Sakarya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırmalar sonucu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Sakarya, Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı sanıkların Sakarya'ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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