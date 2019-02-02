Sakarya nüfusu kaç oldu? TÜİK 2018 Sakarya İlçe, İlçe nüfus sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.

Sakarya'ın kalabalık ilçesi 271 bin 515 kişiyle Adapazarı oldu. Adapazarı'i sırasıyla, Serdivan ve Akyazı takip etti. Sakarya'ın en küçük ilçesi ise 6 bin 895 kişiyle Taraklı oldu.

Sakarya nüfusu kaç oldu?

1 milyon 10 bin 700 kişi ile Sakarya nüfus bakımından Türkiye'nin 23. ili'dir.

Sakarya İlçe sayısı kaç?

Sakarya'ın 16 ilçesi vardır.

TÜİK 2018 Sakarya İlçe, İlçe nüfus sonuçları

İlçe Adı Erkek Kadın Ölçüm bazında Sakarya (Taraklı)-1847 3.481 3.414 6.895 Sakarya (Karapürçek)-1955 6.647 6.394 13.041 Sakarya (Söğütlü)-1986 7.054 6.919 13.973 Sakarya (Kaynarca)-1453 12.415 11.840 24.255 Sakarya (Kocaali)-1818 12.900 12.597 25.497 Sakarya (Ferizli)-1925 14.198 12.494 26.692 Sakarya (Pamukova)-1833 14.785 14.601 29.386 Sakarya (Sapanca)-1595 20.558 20.497 41.055 Sakarya (Arifiye)-2069 23.403 20.912 44.315 Sakarya (Geyve)-1351 25.094 24.666 49.760 Sakarya (Karasu)-1442 32.005 32.119 64.124 Sakarya (Hendek)-1391 41.378 42.721 84.099 Sakarya (Erenler)-2070 43.592 43.605 87.197 Sakarya (Akyazı)-1123 44.708 44.593 89.301 Sakarya (Serdivan)-2071 68.976 70.619 139.595 Sakarya (Adapazarı)-2068 134.451 137.064 271.515

Türkiye’nin nüfus kaç oldu?

Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu



Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 oldu.



İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3 olarak gerçekleşti



İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.



İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %0,3 artış gösterdi



Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

Türkiye'de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.



Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

NÜFUS SAYIMI TÜRKİYE'DE NASIL YAPILIYOR?

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.



Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, 31 Aralık 2018 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtları kullanılmıştır.