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Sakarya Serdivan'da tapu kavgası: Ağabeyini, yengesini ve yeğenini silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ç.G. yanında bulunan tabancayla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya Serdivan'da tapu kavgası: Ağabeyini, yengesini ve yeğenini silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 54 yaşındaki Ç.G, ağabeyi B.G. ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu yanında bulunan silahla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) ateş etti.

Sakarya Serdivan'da tapu kavgası: Ağabeyini, yengesini ve yeğenini silahla vurarak öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede  B.G, D.G. ve T.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası hayatını kaybedenler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Sakarya Serdivan'da tapu kavgası: Ağabeyini, yengesini ve yeğenini silahla vurarak öldürdü

AİLENİN BİR ÇOCUĞU BALKONDA SAKLANARAK KURTULDU

Öte yandan ailenin bir çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

Sakarya Serdivan'da tapu kavgası: Ağabeyini, yengesini ve yeğenini silahla vurarak öldürdü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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