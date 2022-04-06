Sakarya Serdivan'da tapu kavgası: Ağabeyini, yengesini ve yeğenini silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 54 yaşındaki Ç.G, ağabeyi B.G. ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu yanında bulunan silahla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede B.G, D.G. ve T.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası hayatını kaybedenler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

AİLENİN BİR ÇOCUĞU BALKONDA SAKLANARAK KURTULDU

Öte yandan ailenin bir çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)