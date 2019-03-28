Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı
Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan işlem gördü
SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday kırığı
|Kg
|1,25
|TS
|Dane mısır
|Kg
|1,20
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|16,73
|HMS
|Ayçiçek çerezlik
|Kg
|12,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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