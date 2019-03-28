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  3. Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

OrtalamaSatış türü
Buğday kırığıKg1,25TS
Dane mısırKg1,20TS
Kabuklu fındıkKg16,73HMS
Ayçiçek çerezlikKg12,50TS

TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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