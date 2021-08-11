Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan öğrencilere seslendi: Aşı randevularınızı hemen alın

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen uzun aranın ardından üniversiteler yeniden öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için öğrencilerine aşı olma çağrısı yaptı.

"SAĞLIKLI EĞİTİM ORTAMI İÇİN DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYİN"

Rektör Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli öğrencilerimiz 27 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimi dört gözle bekliyoruz. Hasret sonlanırken kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için kesintisiz ve sağlıklı eğitim ortamı için güvenli kampüs için desteğinizi esirgemeyin. Aşı randevularınızı hemen alın. "

