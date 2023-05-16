Sakarya'da 10 öğrenci hastanelik oldu!

SakaryAdapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

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Sakarya'da 10 öğrenci hastanelik oldu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci hastaneye başvurdu.

Sakarya'da 10 öğrenci hastanelik oldu!

10 ÖĞRENCİ SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURDU

Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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