Sakarya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Sakarya Anadolu Lisesi tarafından Serdivan ilçesindeki Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Okul Müdür Yardımcısı Nil Nilgün Uygul'un açılış konuşmasının ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından şehitler için hazırlanan görüntü sunuldu.

Öğrenciler tarafından "Eşsiz Çocuklar" konulu oratoryonun sahnelenmesinin ardından, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından verildi.

Programa, Vali Ahmet Hamdi Nayir, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şenay Sakal, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.