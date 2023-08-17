Sakarya’da 251 bin binanın yapı envanteri çıkarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıldönümünde şehirdeki kentsel dönüşüm hazırlıklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yüce, AFAD ve SUBÜ ortaklığında, uzman bir kadroyla yürüttükleri depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm altyapısı çalışmalarında gelinen noktayı anlattı.

Yüce, Sakarya'nın merkezinde ve 16 ilçesinde yürüttükleri analiz ve tespit çalışmaları çerçevesinde 251 bin binanın yapı envanterini çıkardıklarını belirtti. Yüce, "Kentsel dönüşümün temellerini atıyoruz. Biliyorsunuz ki çok geniş ve hassas bir iş. Araştırma, inceleme, tespit çalışmaları ve uygulama süreci. Biz AFAD ve SUBÜ'den ekiplerimizle şu anda şehri baştan sona tarıyoruz. Özellikle 1999 depreminden kalma 4 kat ve üstü binaların ne durumda olduğunu inceliyoruz. 2020'de kurduğumuz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ekiplerimiz sadece bu iş için 24 saat sahada çalışma yürütüyor" dedi.

"Kentsel dönüşüm için hazırlıklarımız devam ediyor"

Yapı envanteriyle ilgili detayları paylaşan Yüce, "Şu ana kadar 251 bin binamızın yapı envanterini çıkardık. 1 ve 3 katlı 241 bin, 4 ve 5 katlı 10 bin, 6 katlı 260, 7 katlı 15 ve 8 katlı bir binamız bulunuyor. Gerekli takibi yapıyoruz, kentsel dönüşüm için hazırlıklarımız devam ediyor. 4 kat ve üstü muhtemel riskli yapıların dönüşümü, eski yapı stokunun dayanıklı hale getirilmesi ve yenilenmesi için çalışıyoruz. Riskli yapıların yeniden inşasını teşvik amacıyla ise "yönlendirici imar planı hükümleri" hazırlandı" diye konuştu.

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"KONUT A.Ş'yi meclisten aldığımız yetkiyle kurduk"

Yüce, dönüşüm için ilk adımı Yenikent bölgesinde atacaklarını belirtirken, "Kentsel dönüşüm için rezerv alanlar oluşturmak için fizibiliteler yapıyoruz. KONUT A.Ş'yi meclisten aldığımız yetkiyle kurduk ve faaliyete geçirdik. İlk planımız zemini en güçlü bölge olan ve zemin sıvılaşmasının çok düşük seviyelerde olduğu Yenikent Bölgesi'nde (Karaman, Camili, Korucuk) konut üretmek, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve vatandaşlarımızı bu bölgeler teşvik etmek. İnşaat sektörüne de katkı sunacağız. Firmalarımıza kat karşılığı yerler sunacağız. Depreme dayanıklı, güvenli yaşam alanları kuracak ve konut piyasasındaki daralmaya da bir nebze olsun çözüm olacağız" şeklinde konuştu.

"Sakarya'da kentsel dönüşüm için de tarihi bir adım olacak"

Sürecin Sakarya'da dönüşüm için tarihi bir adım olduğunu kaydeden Yüce, "Sürecin süratle ilerlediğini düşünürsek projelerimiz, Sakarya'da kentsel dönüşüm için de tarihi bir adım olacak. KONUT A.Ş belediyemizin nakdi fonu ve belediye taşınmazlarıyla faaliyet yürütecek. İlk etapta kendi rezerv alanlarımızdan başlayıp süreci hep birlikte göreceğiz. Yaptığımız planlar dahilinde çalışmamızın ilk ayağı Yenikent bölgesi olacak. Sakarya geniş, ferah, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarının kurulduğu, yatay mimarinin sembol şehri olacak" ifadelerini kullandı.