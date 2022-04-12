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Sakarya'da acı olay! 9 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde av tüfeğiyle oynarken 6 yaşındaki kardeş 9 yaşındaki ağabeyini öldürdü

Sakarya'da acı olay! 9 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu

Acı olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde meydana geldi. İki kardeş oyun oynarken 6 yaşındaki C.D.'nin elindeki av tüfeği ateş aldı, tüfekten çıkan saçmalar 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.'ye isabet ettİ.

9 YAŞINDAKİ AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 9 yaşındaki ağabeyin hayatını kaybettiği belirlendi. O.D.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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