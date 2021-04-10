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  3. Yoldan çıkan pikap ağaca çarparak durabildi: 1 ölü

Yoldan çıkan pikap ağaca çarparak durabildi: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkan pikap ağaca çarparak durabildi. Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne yaşanan kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Yoldan çıkan pikap ağaca çarparak durabildi: 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Türkmen Coşkun (42) idaresindeki 41 ABU 964 plakalı pikap, Yanık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Yol kenarındaki çalılık alana düşen pikap, ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan sürücü Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Coşkun'un cesedi, Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

kAYNAK: Anadolu Ajansı

Sakarya'da ağaca çarpan pikabın sürücüsü öldü

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