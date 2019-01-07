Sakarya'da asayiş operasyonları "yakalanan bin 247 şüpheliden 210'u tutuklandı"

SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen yıl uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan bin 247 şüpheliden 210'u tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık ve organize suçların aydınlatılması, deşifre edilmesi ve suç örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi amacıyla geçen yıl hakkında adli işlem başlatılan 399 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 98'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 245'i serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 2 bin 280 litre kaçak akaryakıt, 134 bin 873 paket bandrolsüz sigara, 230 bin 352 makaron, 1 kilo 187 gram nargile tütünü, 621 şişe kaçak içki, 75 litre kaçak içki, 5 bin 920 elektronik sigara, 11 bin 528 elektronik sigara likidi, 465 elektronik sigara malzemesi, 18 bin 140 gümrük kaçağı eşya ve muhtelif dönemlere ait 387 tarihi eser parçası ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 farklı ülke vatandaşını illegal yollardan Türkiye'ye sokmak isteyen 3 şüpheliye işlem yapıldı, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptırılmak istenen kişiler ise sınır dışı edildi.

Ekipler, mali suçlarla mücadele kapsamında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 1 milyon 846 bin 100 lira sahte paraya da el koydu.

Organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yürüten ekipler, 19 farklı çap ve markalarda tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 832 fişek, 30 şarjör, 1 çelik yelek ve çok miktarda farklı kişiler adına düzenlenmiş senet, çek, alacak verecek durumlarını gösterir defter ve not kağıtları ele geçirdi.

- Uyuşturucuyla mücadele

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla geçen yıl 686 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda yakalanan 848 şüpheliden 154'ü tutuklandı, 60 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ekipler, çeşitli operasyonlarda, 62 kilogram eroin, 94 kilogram esrar, 4,5 kilogram metamfetamin, 3,5 kilogram bonzai, 107 gram kokain, 7 bin 617 hap, 344 kök kenevir, 26 tüfek, 27 tabanca, 379 fişek, 18 hassas terazi ile 88 bin 823 lira, 500 dolar, 540 avro ve bir zulalı araca da el koydu.