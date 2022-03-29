Sakarya'da bir tekelde silahlı saldırı çıktı! Bir yaralı!

Sakarya'ya bağlı Pamukova ilçesinin Yenice mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde müşteriler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı saldırıya döndü. Çıkan tartışmanın nedeni hala belli olmazken edinilen bilgiye göre tartışma sırasında Rıdvan Y. isimli müşteri Sinan K. isimli müşterinin ayaklarına belindeki tabancasını çıkarıp ateş etti.

Sinan K. aldığı kurşun yaraları sebebiyle yere yığıldı. Sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri ile önce Pamukova İlçe Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.