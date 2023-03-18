Sakarya'da feci kaza! Minibüs tıra ok gibi saplandı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda minibüs, deprem bölgesine konteyner taşıyan tıra ok gibi saplandı. Minibüsün kağıt gibi ezildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Sakarya'da feci kaza! Minibüs tıra ok gibi saplandı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, D-100 karayolu Bekirpaşa mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan ve deprem bölgesine konteyner taşıdığı öğrenilen M.E.E. (22) idaresindeki tıra, Erol Tozan (47) kontrolündeki 41 KF 680 plakalı minibüs arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisi ile minibüs adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Tozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralılar İ.Ş. (48) ve M.Ü. (48) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'da feci kaza! Minibüs tıra ok gibi saplandı! Ölü ve yaralılar var

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza sebebi ile trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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