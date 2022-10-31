Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, D-650 Kara Yolu, Geyve ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E.M. idaresindeki 03 FZ 147 plakalı DAF marka tır, aynı yönde arıza yapan ve park halinde olan Y.E.Ş. idaresindeki 54 LS 084 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada tırın dorsesinde gıda amaçlı bulunan kalsiyum klorür malzemeleri yola savruldu.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza neticesinde tırda yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun olay yerinde hayatını kaybederken Volkan C. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Volkan C. hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kaza neticesinde ise Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tırın ve yola dökülen malzemelerin olay yerinden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.