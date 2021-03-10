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  3. Sakarya'da kediye vahşice işkence ettiler, organlarını kestiler

Sakarya'da kediye vahşice işkence ettiler, organlarını kestiler

Sakarya'da yerde kanlar içindeki kediyi gören vatandaşlar kediye vahşice işkence edildiğini gördü. Organları kesilmiş halde bulunan kedi veterinere götürüldü.

Sakarya'da kediye vahşice işkence ettiler, organlarını kestiler

Sakarya'da meydana gelen olayda kediye işkence edildi. Sokak ortasında kediyi kanlar içinde gören vatandaşlar yaralı hayvanın yanına gitti. 

GÖZLERİ VE KULAĞI YOKTU

Vatandaşlar, hayvanın yanına gittiğinde gözlerinin ve kulağının olmadığını fark ettiler. Organları kesilmiş halde bulunan kedi hemen bir veterinere sevk edildi.

Vahşi duruma tepki gösteren vatandaşlar olaya sebep olan canilerin bulunmasını istiyor. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Sakarya'da kediye vahşice işkence ettiler, organlarını kestiler

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