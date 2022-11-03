Sakarya'da korkunç olay! Ayrıldığı eşinin evinde kendini yaktı

Alınan bilgilere göre olay Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. O.Ö. isimli kişi iddialara göre bir süre önce ayrıldığı eşiyle yaptığı görüşme sonrası evden çıktıktan bir süre sonra eve geldi.

KENDİNİ YAKTI

O.Ö. yanında getirdiği benzinle kendini yaktı. Gaz sıkışması nedeniyle evde patlama meydana geldi. Sesi duyan komşular durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.