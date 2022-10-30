Sakarya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası küle döndü...

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sünger fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verdi. Yangın kontrol altına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Sakarya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası küle döndü...

Yangın, Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı etkisi alan yangın itfaiye ev jandarma ekiplerine bildirildi.

Sakarya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası küle döndü...

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan fabrikadaki yangın ve verilen mücadele havadan da görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası küle döndü...

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI"

Yangın bölgesinde bulunan vatandaş İshak Demirci, “Bir anda bir patlama sesiyle geldik. Yüksek şekilde patlamalar oldu, bütün devletin birimleri burada mücadele ediyorlar. Kimyasal olduğu için vatandaşı uzak tutmaya çalışıyorlar. Burası sünger fabrikası görevliler doğru olanı yapıyorlar yani biz gelsek ne olur? Elimiz, kolumuz bağlı yapacak bir şeyimiz yok. İlk önce yangını gören arkadaşımla benim” ifadelerini kullandı.

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