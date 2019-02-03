Sakarya'da maç sonraki kadınlar birbirine girdi, yaralılar var

Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndan ayrıldı.

Stad dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y'ye bıçakla yaraladı.

Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.