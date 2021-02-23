Sakarya'da skandal olay: Karşı binadaki kadına bakarak mastürbasyon yaptı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde oturan A.A. isimli kadın, penceresinden dışarı baktığında karşı binadaki komşusunun kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını görünce şoke oldu. Olay ıcep telefonunun kamerasıyla kaydeden kadının ihbarı üzerine E.A. isimli komşu gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 No'lu sokakta bulunan bir binada yaşayan A.A., akşam saatlerinde evinde otururken karşı komşusunun pencereden kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını gördü. Elinde bardak bulunan ve bir şeyler içerken bir yandan da mastürbasyon yapan E.A.'yı fark eden A.A., o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Ardından polis ekiplerini arayarak durumu bildiren E.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk ediken ekipler, A.A.'nın alkollü olduğunu tespit etti. Sapkın komşu ifadesi alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Karakola giderek şikayette bulunan kadın, E.A.'nın bir süredir yarı çıplak halde, perde ve pencerelerini kapatmadan evinde dolaştığını ve daha önce de kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını ifade etti. E.A. ise ifadesinde, evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi. E.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.