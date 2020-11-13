Formula 1 Türkiye'de ilk antrenman turları tamamlandıİki apartmanın arasında kalan sahipsiz mezarlık ilgi odağı oldu16 yaşındaki Ceyda Toyran Miss Model seçildi!Grip aşısı bulamayanlar, dermanı aktarlarda arıyorElon Musk: İki testim negatif, ikisi pozitif çıktı; düzmece bir şeyler var!Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekiplerince bulunduLewis Baker: "Gelecek adına iyi sinyaller veriyoruz"Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıÖğretmenler Günü şiirleri | En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleriBir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün iki ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde yakalanırken, toplam 3 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 12 Kasım Perşembe günü jandarma ekiplerince, Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu operasyonlar düzenlendi. Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 kilogram kubar esrar ile 100 gram civarında bonzai maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Ekiplerce aynı gün içerisinde Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise; yaklaşık 1 buçuk kilogram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT