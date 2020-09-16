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Sakarya'da yol verme tartışmasında satırlı kavga

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir birlerine yol vermeme yüzünden çıkan tartışma kısa sürede hararetlendi. Tartışmada taraflardan biri satırla dehşet saçarken, çevredekilerin müdahalesiyle olası vahşetin önüne geçildi.

Sakarya'da yol verme tartışmasında satırlı kavga

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir birlerine yol vermeme ve küfür ettikleri iddiasıyla iki kişi kavga etti. Taraflardan biri satırla saldırarak adeta dehşet saçtı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve bir birlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.



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