Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su ve bakliyat satan yaşlı adamı gören iş adamı Mehmet Zeki Ediz, duyarsız kalamayarak durdu.

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Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su ve bakliyat satan yaşlı adamı gören iş adamı Mehmet Zeki Ediz, duyarsız kalamayarak durdu. Yaşlı adamın borcunun olduğunu öğrenerek sattığı suların tamamını alan Ediz, kendisine de bin lira verdi. Yaşlı adam çok mutlu olurken aralarındaki diyalog ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ankara'da bir toplantıya katılmak için yola çıkan iş adamı Mehmet Zeki Ediz, otoyolun Akyazı gişeleri girişinde elinde bastonuyla duran ve su satan yaşlı adama denk geldi. Su almak için otomobiliyle geri gelen Ediz, yaşlı adamın yanında bulunan 10 şişe suyu almak istedi. Yaşlı adamın 2 bin liraya soba aldığını ve bin lira borcunun kaldığını öğrenen Ediz, konuya duyarsız kalmadı. Amcadan suları alan iş adamı, bin lirayı kendisine verdi. Yaşlı amca ile diyaloğunu da kayıt altına alan Ediz'in sosyal medyada paylaşılan videosu büyük ilgi gördü. Duygulanan yaşlı adamın adeta çocuklar gibi sevindiği anlar ise görülmeye değerdi.

"Videoyu çocuklarıma izletmek için çektim"

O anları cep telefonuyla kayda alan Ediz ise "Benim o olayın gerçekleştiği gün Ankara'da bir toplantım vardı, gişelerdeydim. Biraz amcayı geçtim, baktım ki elinde bastonu var. Açıkçası üzüldüm tekrar geri geri geldim. Yanaştım amcaya bana çok sıcakkanlı geldi. Camı indirdim zaten o kendisi geldi direkt bana soba aldığını ve bin lira borcu olduğunu söyledi. Üzüldüm amcaya ben de çektim onu videoya çocuklarıma diyecektim sizin her şeyiniz var, bu görüntüyü izleyin hayatın ne kadar zor olduğunu bilin diye. Sonra benim bir arkadaşım videoyu ben durumu ben ona izah ettim. Sonrasında sanırım o da bir yerlerde paylaşmış olay buraya kadar geldi. Amcanın bir koli suyu vardı. İki tane su verdi ilk başta bana. Sonra ben dedim ki amca tamamını getir. Amcanın o sevincini gördükten sonra aslında daha çok üzüldüm. Bin lira bir para değil ama amcanın demek ki çok ihtiyacı varmış. Keşke o esnada üzerimde daha çok para olsaydı da daha fazla verebilseydim" dedi.

"İyilikten hiçbir zaman zarar gelmez"

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulduğunu aktaran Ediz, "Sosyal medyada da paylaşılmış video. Olumlu yorumların yanı sıra çok olumsuz yorum da var. Dedikleri şey neden sen inip gidip o suları alamadın. Her şey bir anda gelişti aslında ben o yapıda bir insan değilim. Tabii ki gidip almam gerekiyordu. Kötü yorumlar yapan da var ben onu paylaşmak için aslında almadım. Ben paylaşmadım da. Bunu yapan benim arkadaşlarım ama iyi ki de paylaşmışlar. En azından belki teşvik amaçlı da olur, en azından bir şeylerin kıymeti bilinsin diye paylaşılmasından yana sorun görmüyorum. Lütfen büyüklerimize saygılı olalım. Büyüklerimizi sevelim. İyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Olabildiğince her türlü insana iyilik yapalım." diye konuştu.

Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı

Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı

Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı

KAYNAK: İHA

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