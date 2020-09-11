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Sakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen ve fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, şehir içi yolcu minibüşü ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kaldırıkları hastanelerde tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi Karaçalılık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralı

 

Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 54 M 2075 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile fabrika işçilerini taşıyan 54 S 2763 plakalı işçi midibüsü ve R.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı.

Sakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgeye sevk edilen SAKTİM ekipleri de olay yerinde çalışmalara destek verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralı

Sakarya’da zincirleme kaza: 17 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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