Sakarya'daki silahlı kavga "Kürt-Türk olayı olmuş" gibi gösterme çabasının beyhudedir"

SAKARYA (AA) - Kanaat önderi Ercan Konuk, 16 Aralık'ta Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayını sosyal medyada "Kürt-Türk olayı olmuş" gibi gösterme çabasının beyhude olduğunu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını bildirdi.

Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Aralık Hendek'te bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayının gerçekleştiğini anımsattı.

Olaya ilişkin sosyal medyada birtakım iddiaların dolaştığını aktaran Konuk, "Sosyal medyada bazı art niyetli grupların bu olayı 'Kürt-Türk olayı olmuş' gibi gösterme çabası beyhudedir, kesinlikle böyle bir olay yoktur. Olay, bir sarhoşun gerçekleştirdiği elim bir hadisedir." ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının titiz çalışması sonucu cinayet zanlısının kısa sürede Bursa'da yakalandığını hatırlatan Konuk, "Hiç kimse cenaze ve ailenin acısı üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın, olay bireyseldir, kesinlikle kitlesel değildir. Bizler kardeşiz, kimse bu hukuka gölge düşürmesin. Bunun yanında devam eden adli süreçle ilgili devletimize ve adaletimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde 16 Aralık'ta H.U. (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen H.U'nun eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. H.U, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.