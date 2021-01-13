Sakarya'daki vahşetin arkası kesilmiyor: İçinde ceset parçaları olan bir çanta daha bulundu!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, dün bir spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunması üzerine bölgede çalışan ekipler, ikinci bir çantada yeni parçalara ulaştı.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkiindeki Çark Deresi kenarında dün akşam saatlerinde spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, yaklaşık 150 metre uzaklıkta içinde yeni parçalar olan başka bir çanta buldu.

YENİ ÇANTADA PARMAK İZLERİNE RASTLANDI

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Ekiplerin çanta üzerinde şüpheli ya da şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen parmak izlerine rastladığı öğrenildi.

Korkunç olay! Çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Adapazarı ilçesi Karaman mevkiindeki Çark Deresi kenarında dün spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlatmıştı.