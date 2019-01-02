Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi'nde boynuna dolanan ip nedeniyle 3 katlı binanın çatısında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi'nde boynuna dolanan ip nedeniyle 3 katlı binanın çatısında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çatı arasına çıkarak kuşu kurtardı.
Güvercin, kanadının kırık olabileceği ihtimali üzerine veteriner kliniğine götürüldü.
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