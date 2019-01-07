Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde İstasyon...

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