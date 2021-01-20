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  3. Sakaryaspor'da Serdar Bozkurt dönemi | Serdar Bozkurt kimdir?

Sakaryaspor'da Serdar Bozkurt dönemi | Serdar Bozkurt kimdir?

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Serdar Bozkurt ile anlaştı.

Sakaryaspor'da Serdar Bozkurt dönemi | Serdar Bozkurt kimdir?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaşma sağladı. Yeni teknik direktör ile anlaşma sağladıklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sakaryaspor, resmi imza töreninin yarın saat 13.30'da kulüp binasında olacağını açıkladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaşma sağlamıştır. Resmi imza yarın 13.30'da kulüp binasında atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SERDAR BOZKURT KİMDİR?

28 Nisan 1977'de Gaziantep'de dünyaya gelen Serdar Bozkurt, 43 yaşındadır. Profesyonel futbolculuk kariyeri oldukça kısıtlı olan Serdar Bozkurt, 2008 yılında Ankara Demirspor'da yardımcı antrenörlük ile antrenör kariyerine başladı. 

Serdar Bozkurt'un detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?Serdar Bozkurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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