Sakatlıklarla boğuşan ünlü futbolcu Jack Wilshere isyan etti: "Kimse beni almak istemiyor"

Arsenal altyapısından çıkan ve A takıma kadar yükselip burada kariyerinin en iyi seviyelerine ulaşan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wikshere, bir süredir kulüpsüz. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlıkların ardından takımların kendisini istemediğini ve ailesinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyerek "sürekli sakatlanacağımı düşünmeyen bir kulüp arıyorum" dedi.

"ARSENAL'DEN AYRILMAMALIYDIM"

Arsenal'den ayrıldığı için pişman olduğunu ifade eden Wilshere, "Arsenal'dan ayrılmamalıydım. Arsene'i tanıyordum, bana bir futbolcu olarak ne kadar değer verdiğini de biliyordum eğer hazır olursam, bir sürü maç olduğunu ve kendimi o takıma sokabileceğimi de biliyordum." diye konuştu.

"NEDEN KULÜPLER BANA TALİP OLMUYOR?"

"Çocuklarım artık her şeyi anlayabilecek yaştalar. Dokuz yaşındaki oğlum bana 'MLS hakkında ne düşünüyorsun?' veya 'La Liga'da neden oynamıyorsun?' gibi sorular soruyor. Ona bu durumu açıklamak çok zor. Neden bir kulüp bana talip olmuyor? Bilmiyorum."

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Sokakta yürürken bile bu konuda kendisinde sorular geldiğini ifade eden İngiliz oyuncu "Sokakta insanlar neden İngiltere'de büyük bir kulüpte oynamadığımı soruyorlar. Kimse beni istemiyor diyorum ama bunu anlamıyorlar. Wilshere, yine sakatlanacak diye düşünülmeyen bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.