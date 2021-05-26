Sakiler kimdir? Sakiler grubu kaç kişi? Sakiler grup üyeleri kimler? Sakiler grubu solisti Hasan Gözetlik kimdir, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

SAKİLER KİMDİR? SAKİLER GRUBU KAÇ KİŞİ? SAKİLER GRUP ÜYELERİ KİMLER?

Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak, milyonlarca kişinin beğenilerini kazanan Sakiler grubu üç kişilik bir gruptan oluşmaktadır. Grup üyeleri isimleri ise Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Grubun solisti Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplarken herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

SAKİLER GRUBU SOLİSTİ HASAN GÖZETLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 yaşında olan 1990 doğumlu Hasan Gözetlik, Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunudur. Evli olan sanatçının 3 çocuğu vardır. Esas sazı trombon, trompettir. Koray Avcı'nın orkestrasında üflemeli çalgılar çalan roman kökenli bir müzisyendir.