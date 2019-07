Sakis Ruvas Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAKİS RUVAS KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Ocak.1972

Sakis Ruvas kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Şarkıcı

Sakis Ruvas doğum yeri : Korfu adası, Yunanistan

SAKİS RUVAS BİYOGRAFİSİ

Sakis Ruvas, 5 Ocak 1972 tarihinde Yunanistan'ın Korfu adasında doğmuştur. Asıl adı Anastasios Ruvas’dır. Babası Konstantinos "Kostas" Ruvas, annesi Anna-Maria Panaretou’dur. Öğrencilik yıllarında sırıkla yüksek atlama sporu ile uğraştı.

Sakis Ruvas, 1991 yılında profesyonel anlamda müzik ile uğraşmaya başladı. 1991 yılında Polygram müzik şirketi ile ve ilk albüm kayıt sözleşmesini imzaladı. Sadece birkaç ay sonra Selanik Şarkı Festivali'nde olağanüstü bir performans sergiledi.

1992 yılının Nisan ayında Katerina Magazine dergisinin, 2001 yılında temmuz ayında Life & Style Magazine dergisinin, 2002 yılında Vogue dergisinin Haziran sayısının yunanca sayısında kapak yüzü olmuştur. 2002 yılında Ağustos ayında Nitro Magazine dergisinin, 2004 yılının Nisan ayında Cosmopolitan Magazine dergisinin, 2004 yılının Haziran ayında Madame Figaro Magazine dergisinin, 2010 yılında Ağustos ayında Men's Health Magazine dergisinin, 2016yılının Eylül ayında Down Town Magazine dergisinin, 2016 yılının Kasım ayında People Magazine dergisinin kapak yüzü olmuştur. Bunlardan başka daha birçok dergide kapak olmuştur. Aynı zamanda bir cep telefonu devi olan Vodafone'un reklam yüzü oldu.

19 Mayıs 1997 tarihinde, Birleşmiş Milletler tarafından kontrollü düzenlenen etkinlikte Türk pop yıldızı Burak Kut ile birlikte Kıbrıs Yeşil Hat'ta, barış ve uzlaşma yolunda bir konser verdi.

Aralık 1998 tarihinde yaptığı "Kati apo mena" albümü çıkışından sadece birkaç gün sonra büyük bir hit oldu. Ve bu albümle Yunan Müzik ödüllerinde ''En İyi Sahne Sanatçısı'' ödülüne layık görüldü.

2002 yılından bu yana Sakis yurt dışında taşınan ve desteklenen bir isim oldu. Fransa'da Evrensel kayıt şirketi ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Sakis Ruvas, 2003 yılında Sertab Erener’in birinci olmasından dolayı 2004 yılında Türkiye’de yapılan 49.Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Shake It" şarkısıyla Yunanistan adına yarışarak üçüncü oldu. Daha sonra 2009 yılında EurovisionŞarkı Yarışması'nda da "This Is Our Night" şarkısıyla Yunanistan'ı temsil etmiş ve yedinci olmuştur.

2009 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmadan önce bir Avrupa Turu'na çıkan Sakis Ruvas, Türkiye durağında 10 Nisan 2009 tarihinde Beyazıt Öztürk’un sunduğu Beyaz Show'un konuğu olmuş ve şarkısını seslendirmiştir.

2005 yılında Yunan şarkıcı Elena Paparizu’nun birinci olması sebebi ile 2006yılında Yunanistan’da düzenlenen 51. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Maria Menounos ile beraber Sakis Ruvas sunmuştur.

Sakis Ruvas, 19 Haziran 2011 tarihinde sevgilisi Katia Zygouli ile evlendi. Anastasia (d.2008), Alexandros (2011) ve Ariadni (d.2013) adlarına iki kızı, bir oğlu vardır.

Kasım 2016 ayından itibaren Acun Ilıcalı'nın yeni projesi, Yunanistantelevizyonlarından Skai TV'de yayınlanan 'O Ses Yunanistan' ses yarışmasında Elena Paparizu, Sakis Ruvas, Kostis Maraveyas ve Panos Mouzourakis birlikte jüri üyeliği yapacaktır. Sunuculuğunu ise Elena Tsagkrinou yapacaktır.



Albümleri :

1991 - Sakis Rouvas

1992 - Min Andistekese

1993 - Gia Sena

1994 - Aima, Dakrya & Idrotas

1996 - Tora Arhizoun Ta Dyskola

1998 - Kati Apo Mena

2000 - 21os Akatallilos

2002 - Ola Kala

2003 - To Hrono Stamatao

2005 - S'eho Erotefthi

2006 - Iparhi Agapi Edo

2006 - Live Ballads

2007 - This Is My Live

2008 - Irthes

2010 - Parafora