Saklı'nın fragmanına Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu! Dizinin yayınlanacağı tarih merakla bekleniyor!

The Affair dizisinden uyarlanan Blu TV'nin iddialı projelerinden olan Saklı dizisinin fragmanı oldukça dikkat çekti. İlk görüntülere 29 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi olay yarattı.

OYUNCU KADROSU ZENGİN

Başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncuların da yer aldığı The Affair dizisinden uyarlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı izleyici tarafından merak ediliyor.

KONUSU İLGİ ÇEKİCİ

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, konusuyla da oldukça ilgi çekmeyi başardı.

Fragmanı izleyen seyirciler tarafından Hazar Ergüçlü'nün başarılı performansı tam not aldı.