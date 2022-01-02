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Şakrak ne demek, TDK'ya göre Şakrak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şakrak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şakrak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şakrak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şakrak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şakrak ne demek, TDK'ya göre Şakrak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şakrak ne demek? Şakrak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şakrak kelimesi. Peki şakrak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şakrak nedir, şakrak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞAKRAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şakrak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şakrak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şen, neşeli, hayat dolu
- Şen, neşeli, hayat dolu bir biçimde

ŞAKRAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu memleket musiki gibi hem melankolik hem şakrak bir memlekettir.
- Hele genç kızlar, gelinin önünde pervane gibi şakrak ve çevik dönüyorlar.

ŞAKRAK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- şakrak kuşu, şen şakrak

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