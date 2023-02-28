Salah Rico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Rico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salah Rico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salah Rico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salah Rico 6 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Salah Eldin Atef şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salah Rico Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salah Rico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Salah Rico'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salah Rico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salah Rico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salah Rico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salah Rico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2016 yılında Zamalek

13 Ağustos 2017 yılında El Makasa

1 Kasım 2020 yılında Enppi SC

24 Eylül 2022 yılında El Mahalla

Salah Rico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salah Rico şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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