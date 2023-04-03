Salaheddine Cofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Cofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Cofi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salaheddine Cofi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salaheddine Cofi 22 Eylül 2003 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salaheddine Cofi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Salaheddine Cofi'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salaheddine Cofi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salaheddine Cofi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salaheddine Cofi şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Salaheddine Cofi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fas U20 takımında 21 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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