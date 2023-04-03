Salaheddine Ouali Alami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Ouali Alami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Ouali Alami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine Ouali Alami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine Ouali Alami 13 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine Ouali Alami Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salaheddine Ouali Alami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MAS Fes Reserve futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Salaheddine Ouali Alami'nin MAS Fes Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salaheddine Ouali Alami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine Ouali Alami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salaheddine Ouali Alami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine Ouali Alami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında MAS Fes

Salaheddine Ouali Alami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine Ouali Alami şuan MAS Fes Reserve takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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