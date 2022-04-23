Salahiyet ne demek, TDK'ya göre Salahiyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salahiyet ne demek? Salahiyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi salahiyet kelimesi. Peki salahiyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre salahiyet nedir, salahiyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SALAHİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salahiyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Salahiyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre salahiyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yetki



SALAHİYET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu cezai salahiyet hangi kanunla tespit edilmiştir, bilmiyorum.

