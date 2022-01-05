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Salaş ne demek, TDK'ya göre Salaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Salaş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Salaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Salaş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Salaş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Salaş ne demek, TDK'ya göre Salaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salaş ne demek? Salaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi salaş kelimesi. Peki salaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre salaş nedir, salaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SALAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Salaş kelimesi Mar. kökenlidir.

TDK'ya göre salaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
- Tahtadan yapılmış (baraka)
- Uyumsuz, derme çatma, kötü görünen

SALAŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizim salaş bütün ömrünce kaç defa süpürülmüş, kaç defa yıkanmış?
- Kenar mahalleleri gezerken birtakım salaş barakalar göreceksiniz.
- Bir ara karşıdaki salaş birahanenin penceresine göz atıyorum.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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