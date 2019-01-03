Salatalığın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Her yerde kolayca yetiştirilen ve herkes tarafından sevilen salatalığın insan sağlığına birden çok faydası vardır. Ferahlatıcı özelliğinin olmasıyla cilde ve güzelliğe iyi gelen salatalık aynı zamanda tam bir kanser düşmanıdır. Salatalık, çok iyi bir pantotenik asit kaynağı olmakla birlikte, iyi birer, bakır, potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biotin ve B1 vitamini kaynağıdır. Damak tadımıza yakın olan salatalığın saymakla bitmeyecek bir sürü de faydası vardır. Peki salatalığın faydaları nelerdir? Salatalık neye iyi gelir?

SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Vücuda nem desteği sağlar

Gün içinde yeterli miktarda su içmek için vakit bulamıyorsanız, öğünlerinizde bol bol salatalık tüketin. Salatalığın yüzde 90'ını sudan oluşur ve gün içinde vücudunuzun kaybettiği su miktarını geri kazanmanıza yardımcı olur.

Vücudu içte ve dışta yanmalardan korur

Salatalığın mide yanmasını önleyen bir özelliği vardır. Ayrıca cildinize salatalık sürerseniz güneş yanıklarının da oluşmasını engellemiş olursunuz.

Toksinleri atar

Salatalık, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Düzenli tüketildiğinde ise böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.

Bağışıklığı güçlendirir

A, B ve C vitamini zengini olan salatalık, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur ve vücuda enerji verir. Ayrıca zengin içeriği sayesinde vücudun günlük vitamin ihtiyacını da karşılar.

Zayıflamaya yardımcı olur

Yüzde 90'ı sudan oluşan salatalık, oldukça düşük kalorilidir ve kilo vermek isteyenler için muhteşem bir sebzedir. Öğünler arasındaki açlık krizini hafif bir şeyler ile bastırmak isterseniz salatalık tüketebilirsiniz.

Mor halkaları önler

Salatalık, güzellik ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir sebzedir. İltihap ve ödem önleyici özelliği ile göz altı torbalarını ve şişliklerini geçirir.

Tırnak ve saç sağlığı için önemlidir

Salatalığın içerisindeki silika adlı mineral, saç ve tırnak sağlığı için çok önemlidir. Salatalık, saçların ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlarken, kırılmaların da önüne geçer.

Akşamdan kalma durumlarda iyi gelir

Bir gece önce alkolü fazla kaçırdıysanız ve baş ağrılarınız varsa uyumadan önce birkaç adet salatalık tüketebilirsiniz. Salatalık, içeriğindeki vitaminler ve mineraller ile baş ağrılarının şiddetini dindirir.

Nefesinizi tazeler

Salatalık suyu diş etlerindeki yaraların iyileşmesini sağlar. Bir parça salatalığı dilinizle ağzının içinde gezdirirseniz, hem bakterileri yok etmiş olursunuz hem de nefesinizi tazelerseniz.

Cilt güzelliği için birebirdir

Salatalık; yüksek oranda magnezyum, potasyum ve silikon içerir ve cilt dostu bir besindir. Bu sebeple pek çok güzellik ürününün içerisinde salatalık özü bulunur.

SALATALIK NEYE İYİ GELİR?

- İdrar söktürücü özelliği vardır.

- Mide rahatsızlığına iyi gelir.

- Yüksek oranda C vitamini, potasyum ve magnezyum içerir.

- Lif açısından oldukça zengindir.

- Dolaşım sistemine yarar sağlar.

- Kas esnekliğini arttırır.

- Yaz aylarında vücudu serinletir. Vücut ısısını dengede tutar.

- Gut hastalığına iyi gelir.

- Kalbi korur.

- Sindirim sistemine katkı sağlayarak hazımsızlığı önler.

- İyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve yüksek oranda folik asit içerir.

- Şeker hastalığına iyi gelir.

- Karaciğer, böbrekler, pankreas ve safra kesesi için iyi bir temizleyicidir.

- Saç ve tırnak yapısını kuvvetlendirir. Tırnakların kolay kırılmasını önler.

- Mesane iltihabı için kullanılabilir.

SALATALIĞIN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

- Sağlıklı ve parlak bir cilt sağlar.

- Yüksek su içeriği nedeniyle cildi nemlendirir.

- Cilde doğal bir parlaklık verir.

- Sedef hastalığı, egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıklarına fayda sağlar.

- Derideki yağ tabakasını ortadan kaldırır.

- Güneş yanıklarına iyi gelir.

- Gözlerdeki koyu halkalara, göz altındaki şişliklere karşı kullanılabilir.