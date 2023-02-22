Salaudeen Taiwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaudeen Taiwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaudeen Taiwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salaudeen Taiwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salaudeen Taiwo 20 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Salaudeen Yusuf Taiwo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salaudeen Taiwo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Salaudeen Taiwo'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salaudeen Taiwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salaudeen Taiwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2019 yılında Kwara United
Salaudeen Taiwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salaudeen Taiwo şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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