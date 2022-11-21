Salça şişesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Van'dan Kars'a salça şişesinde taşıdığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı Iğdır'da tutuklandı.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat sonucunda hareket geçti.

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Salça şişesinde uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

Van'dan Kars'a salça şişesinde taşıdığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı Iğdır'da tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. ve G.K'nin Van'dan Kars'a uyuşturucu götüreceği bilgisini aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Iğdır-Kars kara yolunda şüphelilerin bulunduğu otobüs durdurularak dedektör köpekle arama yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.K. ise serbest bırakıldı.

KAYNAK: AA

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