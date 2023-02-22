Salem Mbakata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Mbakata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Mbakata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Mbakata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Mbakata 19 Nisan 1998 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Mbakata Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mansa Sports Management yapmaktadır. Salem Mbakata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Salem Mbakata'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Salem Mbakata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Mbakata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salem Mbakata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Mbakata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında Aris Selanik

Salem Mbakata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Mbakata şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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