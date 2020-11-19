Şalgam suyu zayıflatır mı? Şalgam suyu nedir?

Şalgam suyu nedir?

Şalgam suyu; siyah havuç ve kırmızı pancarın, bulgur ve un ile mayalanmasıyla elde edilen şifalı bir içecektir. Bu içecek yapılırken özel kırmızı şalgam pancarı tercih edilir. Adana ve Mersin illerine özgü olan Şalgam, birçok hastalıktan koruduğu gibi fit ve sağlıklı kalmamızı sağlar. Turpgiller familyasına ait bu besin kırmızı ve elma büyüklüğündedir.

Şalgam suyu hangi yemeklerle tüketilir?

Şalgam suyu, Türk kültürünün sıkça tüketilen geleneksel içeceklerinden bir tanesi olarak tarihe adını yazdıran sağlıklı bir içecektir. Özellikle etli yemeklerin yanında sıkça tüketilen şalgam suyu, acısıyla da yemeklerle beraber içildiğinde damağınızda ayrı bir lezzet oluşturur. İçerdiği antioksidan sayesinde de hızlı bir şekilde kilo kaybetmenize ve yiyecekleri kolay sindirmenize yardımcı olur.

Şalgam suyu sağlıklı mıdır?

Şalgam suyu, sağlıklı besinler grubunda ve az miktarda kaloriye sahiptir. Yalnızca içerdiği tuz nedeniyle dikkatli tüketmeniz, acılı ve tuzsuz olan şalgam sularını tercih etmeniz gerekiyor.

Şalgam suyu zayıflatır mı?

Şalgam suyu içerek hem zayıflama ve kilo vermek için, hem de vücuda birçok yararlı vitamin alabilmek için oldukça zengin bir içecektir. C vitamini ve fosfat değeri yüksek olan bu içecek özellikle kış mevsiminde daha fazla tüketilmesi gereken bir içecektir. Bu besinler kilo kaybetmenize, kan basıncınızı düşürmenize, bağışıklığı artırmanıza ve başka birçok fayda sağlanmasına yardımcı olabilir.

Şalgam suyu tüketilirken nelere dikkat edilmelidir?

​​​Yalnızca şalgam suyunu tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Şalgam suyunu özellikle acı tüketmeniz ve organik şalgam suyu satın almanız gerekmektedir. El yapımı şalgam suyu oldukça yararlı ve organiktir. Hazır şalgam suları gereğinden fazla tuzludur. Tuz da kilo alımına neden olup, yağların çözülmesini engellediği için, zayıflamak isteyenler için pek de tercih edilebilir bir içecek olmayacaktır. Özellikle göbek bölgesindeki yağların erimesini sağlayan şalgam suyu, diyet yapanlar için elmas değerindedir. Aç karnına bir bardak içeceğiniz şalgam suyu, vücudunuzdaki yağların yakılmasını, metabolizmanızın hızlanmasını ve sıkça tuvalete çıkmanızı sağlar. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz ve ilerleyebilmemiz için organlarımızın düzgün çalışması gereklidir. Bu yüzden zayıflama konusunda şalgam suyu sizin kurtarıcınız olabilir.

Özellikle zayıflamak veya kilo vermek isteyenler için, besin takviyesi ve sıvı alımı için de şalgam suyunun önemi büyüktür. Ama şalgam suyu tek başına zayıflamanızı sağlamaz. Bu süreçte yediğiniz besinlere, aldığınız su miktarına, yiyeceklerinizin kalorisine ve egzersiz sıklığına dikkat etmeniz gerekiyor. Günde en az 8 bardak su tüketmeniz ve en az 40 dakikalık bir spor yapmanız zayıflamanızı hızlandıracaktır.

Eğer hazır şalgam suyu almak istemiyor, evde de yapacak vakit bulamıyorsanız size pratik bir tarifimiz var. Bu tarifin tadı tamamen şalgam gibi olmasa da, hızlı kilo vermenize katkıda bulunuyor, şalgam suyunu aratmıyor.

Zayıflatan Kırmızı Pancar Suyu Tarifi

Malzemeler:

-1 adet küp küp doğranmış kırmızı pancar

-4 kaşık limon suyu

-Yarım çay kaşığı pembe himalaya tuzu

-Su bardağının dörtte biri kadar su

-1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı:

Küp küp doğradığınız kırmızı pancarınızı mutfak robotu ya da meyve sıkacağı kullanarak iyice suyunu çıkartın. Üzerine bir su bardağının dörtte biri kadar su ekleyin, tuz ve limonu ilave ettikten sonra karıştırın. Her sabah aç karnına bir bardak tüketebilir, hızlı bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Eğer pul biber kullanmayı tercih ederseniz, metabolizma hızınızı çok daha yüksek seviyeye ulaştırmış olursunuz.